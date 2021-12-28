«Зенит» согласовал условия личного контракта с форвардом «Крыльев» Сергеевым
12:32
По информации «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в шаге от перехода в «Зенит» и уже находится в Санкт-Петербурге. Все условия личного контракта с 26-летним футболистом были согласованы.
В нынешнем сезоне россиянин провел 18 матчей в Тинькофф чемпионате России, забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. За «Крылья» он выступает второй сезон.
Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,3 миллиона евро. Его контракт с самарским клубом был рассчитан до июня 2024 года.
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