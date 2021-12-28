Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» согласовал условия личного контракта с форвардом «Крыльев» Сергеевым

12:32
Иван Сергеев. Фото ФК «Крылья Советов»
Иван Сергеев. Фото ФК «Крылья Советов»
Теги:

По информации «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в шаге от перехода в «Зенит» и уже находится в Санкт-Петербурге. Все условия личного контракта с 26-летним футболистом были согласованы.

В нынешнем сезоне россиянин провел 18 матчей в Тинькофф чемпионате России, забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. За «Крылья» он выступает второй сезон.

Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,3 миллиона евро. Его контракт с самарским клубом был рассчитан до июня 2024 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Прикосновения Волочковой и языческие обряды». Как готовится к боям Никита Джигурда
Умер актер из «Бронзовой птицы» Виталий Быков
3
7
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги