«Зенит» согласовал условия личного контракта с форвардом «Крыльев» Сергеевым

По информации «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в шаге от перехода в «Зенит» и уже находится в Санкт-Петербурге. Все условия личного контракта с 26-летним футболистом были согласованы.

В нынешнем сезоне россиянин провел 18 матчей в Тинькофф чемпионате России, забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. За «Крылья» он выступает второй сезон.

Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,3 миллиона евро. Его контракт с самарским клубом был рассчитан до июня 2024 года.