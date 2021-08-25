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Матч «Зенит» — ЦСКА смогут посетить до 1000 зрителей

17:51
Болельщики «Зенита» не смогут заполнить стадион на матче с ЦСКА. Фото ФК «Зенит»
Болельщики «Зенита» не смогут заполнить стадион на матче с ЦСКА. Фото ФК «Зенит»
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Матч 6-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — ЦСКА пройдет с ограниченным числом зрителей, сообщает официальный Telegram сине-бело-голубых.

В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга на игре против ЦСКА смогут присутствовать до 1000 зрителей. Возможность посетить игру будет предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов категории «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP.

Для владельцев абонементов, которые в связи с ограничениями, не смогут посетить матч, клуб подготовил специальное предложение, информация о котором будет сообщена отдельно.

«Сине-бело-голубые приносят извинения всем тем, кто в связи с ограничениями не сможет побывать на домашнем матче любимой команды. Мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы все болельщики как можно скорее вернулись на «Газпром Арену», — говорится в заявлении клуба.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 26 августа. Начало в 20.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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