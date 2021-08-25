Джикия рассказал, почему затянулись переговоры о продлении контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал продление контракта со столичным клубом.

«Со стороны многим показалось, что процесс затянулся? Может, и затянулся, но это легко объяснимо. Разговоры о новом контракте начались еще в прошлом сезоне, однако с учетом подготовки к чемпионату Европы мне хотелось сфокусироваться на выступлении за сборную. После Евро тоже решил отвлечься от футбола и весь небольшой отпуск провел, можно сказать, с выключенным телефоном. Только после этого мы возобновили процесс, который, слава богу, завершился успешно. Все прошло в рабочем режиме, никаких проблем не было.

Какие цели перед собой ставлю? Как и прежде — самые высокие. Надеюсь, вместе нам удастся их достичь», — цитирует Джикию официальный сайт клуба.

Новое соглашение с 27-летним россиянином рассчитано до конца мая 2024 года с опцией продления еще на один год. Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.