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Джикия рассказал, почему затянулись переговоры о продлении контракта со «Спартаком»

17:20
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал продление контракта со столичным клубом.

«Со стороны многим показалось, что процесс затянулся? Может, и затянулся, но это легко объяснимо. Разговоры о новом контракте начались еще в прошлом сезоне, однако с учетом подготовки к чемпионату Европы мне хотелось сфокусироваться на выступлении за сборную. После Евро тоже решил отвлечься от футбола и весь небольшой отпуск провел, можно сказать, с выключенным телефоном. Только после этого мы возобновили процесс, который, слава богу, завершился успешно. Все прошло в рабочем режиме, никаких проблем не было.

Какие цели перед собой ставлю? Как и прежде — самые высокие. Надеюсь, вместе нам удастся их достичь», — цитирует Джикию официальный сайт клуба.

Новое соглашение с 27-летним россиянином рассчитано до конца мая 2024 года с опцией продления еще на один год. Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-08-25-georgiy_dzhikiya_za_rezultat_v_pervuyu_ochered_otvechayut_igroki/

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Александр Кравченко все материалы автора

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