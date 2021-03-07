Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Матч в «Урал» — «Уфа» прерывался из-за проблем Лапочкина с экипировкой

15:25
Кадр из трансляции матча «Урал» — «Уфа». Фото «Матч Премьер» Кадр из трансляции матча «Урал» — «Уфа». Фото «Матч Премьер» Кадр из трансляции матча «Урал» — «Уфа». Фото «Матч Премьер» Кадр из трансляции матча «Урал» — «Уфа». Фото «Матч Премьер»
Кадр из трансляции матча «Урал» — «Уфа». Фото «Матч Премьер»
Теги:

На 32-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Уфа» у арбитра Сергея Лапочкина возникли проблемы с экипировкой.

Игру прервали на несколько минут. У судьи вышла из строя рация.

Кадр из трансляции матча "Урал" - "Уфа". Фото "Матч Премьер"
Кадр из трансляции матча «Урал» — «Уфа». Фото «Матч Премьер»

Ему пришлось одолжить другую — у резервного Яна Бобровского, а затем заново ее подключить и привести форму в порядок.

(Александр Бобров)

Урал — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир