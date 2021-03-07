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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Урал» — «Уфа»: Урунов получил травму

15:30

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов получил травму в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом».

Он покинул поле на 41-й минуте, вместо него вышел Вячеслав Кротов.

Напомним, что Урунов выступает за «Уфу» на правах аренды из «Спартака» до конца сезона.

В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.

Урал — Уфа

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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