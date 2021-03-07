«Урал» — «Уфа»: Урунов получил травму
Полузащитник «Уфы» Остон Урунов получил травму в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом».
Он покинул поле на 41-й минуте, вместо него вышел Вячеслав Кротов.
Напомним, что Урунов выступает за «Уфу» на правах аренды из «Спартака» до конца сезона.
В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.
Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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