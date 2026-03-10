«Матч ТВ» не будет отстранять Марию Орзул от эфиров

В пресс-службе телеканала «Матч ТВ» прокомментировали информацию о возможном отстранении ведущей Марии Орзул от работы.

Ранее во вторник журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что Орзул могут отстранить из-за ошибок и некорректного поведения в эфире матча 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» (1:4).

«По результатам эфира с Марией действительно была проведена беседа о корректности высказываний в прямом эфире и этике работы в рамках федерального канала. В то же время информация об отстранении на сегодняшний день не соответствует действительности», — цитирует РИА Новости пресс-службу телеканала.

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