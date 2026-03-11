Хосе Бирюков рассказал, как помог найти себя Ринату Дасаеву

Легендарный баскетболист Хосе Бирюков, много лет живущий в Испании, в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером рассказал, как в конце 1990-х годов принял участие в судьбе прославленного голкипера футбольной сборной СССР, «Спартака» и «Севильи» Рината Дасаева.

«Ко мне обратились ребята из Астрахани, которые потеряли связь с Дасаевым. У него не пошел бизнес, он пропал. Я позвонил в «Севилью», где у меня были контакты, мне дали его телефон. Свел Дасаева с людьми, которые за ним приехали. Потом через знакомых в посольстве помог оформить новый загранпаспорт вместо просроченного. В тот момент он не был уверен, стоит ли уезжать. А потом говорил мне: «Все хорошо, я очень доволен». Мне было приятно это слышать», — рассказал Бирюков.

Ринат Дасаев считался одним из лучших вратарей мира 1980-х годов. За «Севилью» советский голкипер выступал с 1988 по 1991 год, после чего остался жить в Испании. В конце 1990-х при содействии Бирюкова он вернулся в Россию.

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