Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ростов» состоится на «Открытие Арене» в присутствии зрителей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. При этом принято решение о сокращении количества ранее заявленных зрителей с 15 500 человек (34,4% от общей вместимости трибун) до 2730 человек (6%).

«Проанализировав поступившую информацию (о принятых мерах от клуба), а также учитывая гарантии «Спартака» об обеспечении соблюдения противоэпидемических мер, включая соблюдение масочного режима и социального дистанцирования на территории стадиона на протяжении всего матча, внесены изменения в предписание от 20 октября 2020 года.



Согласно внесенным изменениям футбольный матч, запланированный на 31.10.2020 на стадионе «Открытие Арена», можно проводить с участием не более 2730 человек при условии обязательного соблюдения полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.



Управление Роспотребнадзора по г. Москве проконтролирует выполнение выданного предписания и в случае нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности во время проведения матча примет все меры, предоставленные службе действующим законодательством», — говорится в заявлении.

Ранее в РПЛ сообщали, что, согласно предписанию Роспотребнадзора, матчи на стадионе «Спартака» будут проводиться без зрителей до особого распоряжения. В пятницу «Спартак» направил в управление столичного Роспотребнадзора письмо с просьбой провести матч с ограниченным количеством зрителей.

Отмечается, что будут организованы 48 точек прохода на стадион, 438 сотрудников контрольно-распорядительной службы будут отслеживать соблюдение социального дистанцирования на трибунах. Кроме того, будет усилен дезинфекционный режим помещений, воздуха и контактных поверхностей, во всех общественных зонах установят санитайзеры и дозаторы для обеззараживания рук.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября, начало — в 16.30 (мск).