Матч между «Нижним Новгородом» и «Сочи» смогут посетить не более 500 болельщиков
Пресс-служба «Нижнего Новгорода» сообщила, что матч 1-го тура Тинькофф РПЛ сезона-2021/22 смогут посетить не более 500 болельщиков.
«На матч «Нижний Новгород» — «Сочи» будет допущено до 500 человек. Как мы сообщали в билетной программе на сезон, именно у обладателей абонементов есть приоритетное право посещения матчей при введении ограничений», — говорится в заявлении.
Болельщикам нужно иметь при себе специальный документ, разработанный в регионе, — «Мультипасс 800», либо сертификат профилактической прививки от COVID-19, отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия — 72 часа) или результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия — не более 60 дней).
Встреча состоится в Нижнем Новгороде в понедельник, 26 июля. Начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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