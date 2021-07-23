Матч между «Нижним Новгородом» и «Сочи» смогут посетить не более 500 болельщиков

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» сообщила, что матч 1-го тура Тинькофф РПЛ сезона-2021/22 смогут посетить не более 500 болельщиков.

«На матч «Нижний Новгород» — «Сочи» будет допущено до 500 человек. Как мы сообщали в билетной программе на сезон, именно у обладателей абонементов есть приоритетное право посещения матчей при введении ограничений», — говорится в заявлении.

Болельщикам нужно иметь при себе специальный документ, разработанный в регионе, — «Мультипасс 800», либо сертификат профилактической прививки от COVID-19, отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия — 72 часа) или результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия — не более 60 дней).

Встреча состоится в Нижнем Новгороде в понедельник, 26 июля. Начало — в 19.00 (мск).