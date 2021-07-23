ЦСКА сделал заявление по матчу первого тура Тиньнкофф РПЛ против «Уфы».

«ПФК ЦСКА сделал все возможное, чтобы как можно больше болельщиков смогли посетить футбольные матчи команды, — говорится в сообщении. — Именно поэтому наш стадион, ВЭБ Арена, одним из первых был включен в реестр организаций, которые ведут деятельность по проведению спортивных мероприятий в формате covid-free зоны.

Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям Управления Роспотребнадзора по САО г. Москвы и на основании Постановления №18 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. на матче 1-го тура чемпионата России между ПФК ЦСКА и ФК «Уфа» сможет присутствовать до 1000 участников при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность».

Матч ЦСКА – «Уфа» состоится 25 июля. Начало в 20.00 по московскому времени.