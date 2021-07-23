Матч ЦСКА — «Уфа» смогут посетить до 1000 человек
ЦСКА сделал заявление по матчу первого тура Тиньнкофф РПЛ против «Уфы».
«ПФК ЦСКА сделал все возможное, чтобы как можно больше болельщиков смогли посетить футбольные матчи команды, — говорится в сообщении. — Именно поэтому наш стадион, ВЭБ Арена, одним из первых был включен в реестр организаций, которые ведут деятельность по проведению спортивных мероприятий в формате covid-free зоны.
Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям Управления Роспотребнадзора по САО г. Москвы и на основании Постановления №18 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. на матче 1-го тура чемпионата России между ПФК ЦСКА и ФК «Уфа» сможет присутствовать до 1000 участников при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность».
Матч ЦСКА – «Уфа» состоится 25 июля. Начало в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/o-matche-pfk-cska-ufa/
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