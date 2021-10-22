Матч «Химки» — «Урал» пройдет без зрителей
Матч 13-го тура Российской премьер-лиги «Химки» — «Урал» пройдет без зрителей, сообщил депутат Госдумы РФ, бывший глава министерства физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Игра запланирована на 31 октября, встреча пройдет на стадионе «Арена Химки».
«Матч с «Уралом» состоится, но пройдет без зрителей. Эпидемиологическая ситуация достаточно серьезная, нельзя рисковать здоровьем людей, — сказал Терюшков. — Ничего страшного, ограничения временные. Пройдет четвертая волна пандемии коронавируса и вернется обычная жизнь. Есть постановление губернатора Московской области, которому необходимо следовать. Думаю, что другие спортивные мероприятия в Подмосковье тоже пройдут без зрителей. Лучше несколько игр провести при пустых трибунах, чем усугубить ситуацию и играть без зрителей несколько месяцев, «- приводит «РИА Новости» слова Терюшкова.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил нерабочие дни в регионе с 28 октября по 7 ноября.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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