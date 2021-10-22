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Матч «Химки» — «Урал» пройдет без зрителей

22:40
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Матч 13-го тура Российской премьер-лиги «Химки» — «Урал» пройдет без зрителей, сообщил депутат Госдумы РФ, бывший глава министерства физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Игра запланирована на 31 октября, встреча пройдет на стадионе «Арена Химки».

«Матч с «Уралом» состоится, но пройдет без зрителей. Эпидемиологическая ситуация достаточно серьезная, нельзя рисковать здоровьем людей, — сказал Терюшков. — Ничего страшного, ограничения временные. Пройдет четвертая волна пандемии коронавируса и вернется обычная жизнь. Есть постановление губернатора Московской области, которому необходимо следовать. Думаю, что другие спортивные мероприятия в Подмосковье тоже пройдут без зрителей. Лучше несколько игр провести при пустых трибунах, чем усугубить ситуацию и играть без зрителей несколько месяцев, «- приводит «РИА Новости» слова Терюшкова.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил нерабочие дни в регионе с 28 октября по 7 ноября.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211022/khimki-1755888042.html

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