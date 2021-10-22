Терюшков: «В «Химках» не обсуждают вариант увольнения тренера Черевченко»
Бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков высказался о возможной смене главного тренера в «Химках».
«Нет ли обсуждений по увольнению? Да нет, у нас таких обсуждений не ведется никогда, это футбол, можно выиграть или проиграть. Понятно, что не стоит после каждого проигрыша принимать какие-то кардинальные решения. Тренерских кадров не хватит у нас в стране», — цитирует Терюшкова ТАСС.
Накануне команда проиграла «Динамо» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 4:1. Подопечные Игоря Черевченко занимают 13-е место с 11 очками.
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