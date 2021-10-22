Воронин: «К «Зениту» мы едем за очками»

Помощник главного тренера московского «Динамо» Андрей Воронин в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в рамках 13-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 29 октября.

— Вы знакомы с Ральфом Рангником и Маркусом Гисдолем?

— Да, с Рангником я знаком. Не лично, но пересекались в Германии.

— Как оцените перспективы их проекта в «Локомотиве»?

— Я ничего не оцениваю. Мне вообще до одного места, какие перспективы у них будут. Я работаю в «Динамо» и меня волнует этот клуб. Что будет в «Локо» — меня не интересует.

— Можно ли ожидать серьёзную ротацию в ближайших матчах «Динамо»?

— Какая ротация? У нас не так много игроков, чтобы не делать. В игре на Кубок будем смотреть, кто лучше выглядит. В пятницу играем в Питере с «Зенитом». Поберечь кого-то? Посмотрим. В любом случае в Кубке нам надо проходить дальше. А к «Зениту» мы едем за очками. Ребята должны потерпеть. Не считаю, что тут есть что-то сверхъестественное. Многие чемпионаты играют «английские недели». У нас всегда хорошая отговорка — было тяжело. Ничего тяжелого, надо выходить и играть.

— Почему, по вашему мнению, российские команды так плохо выступают в еврокубках?

— Чемпионат России слабее, чем европейские лиги. Причина этому лимит? Может быть. Факт в том, что здесь ты играешь с одними командами, а на выезде ты видишь разницу. Это основная проблема.

Есть ли сейчас в РПЛ игроки такого уровня, какого когда играл я? Ну, совсем мало, Клаудиньо из «Зенита», он еще себя проявит точно. Чорлука был. Больше, наверное, нет.