Воронин: «К «Зениту» мы едем за очками»
Помощник главного тренера московского «Динамо» Андрей Воронин в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в рамках 13-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 29 октября.
— Вы знакомы с Ральфом Рангником и Маркусом Гисдолем?
— Да, с Рангником я знаком. Не лично, но пересекались в Германии.
— Как оцените перспективы их проекта в «Локомотиве»?
— Я ничего не оцениваю. Мне вообще до одного места, какие перспективы у них будут. Я работаю в «Динамо» и меня волнует этот клуб. Что будет в «Локо» — меня не интересует.
— Можно ли ожидать серьёзную ротацию в ближайших матчах «Динамо»?
— Какая ротация? У нас не так много игроков, чтобы не делать. В игре на Кубок будем смотреть, кто лучше выглядит. В пятницу играем в Питере с «Зенитом». Поберечь кого-то? Посмотрим. В любом случае в Кубке нам надо проходить дальше. А к «Зениту» мы едем за очками. Ребята должны потерпеть. Не считаю, что тут есть что-то сверхъестественное. Многие чемпионаты играют «английские недели». У нас всегда хорошая отговорка — было тяжело. Ничего тяжелого, надо выходить и играть.
— Почему, по вашему мнению, российские команды так плохо выступают в еврокубках?
— Чемпионат России слабее, чем европейские лиги. Причина этому лимит? Может быть. Факт в том, что здесь ты играешь с одними командами, а на выезде ты видишь разницу. Это основная проблема.
Есть ли сейчас в РПЛ игроки такого уровня, какого когда играл я? Ну, совсем мало, Клаудиньо из «Зенита», он еще себя проявит точно. Чорлука был. Больше, наверное, нет.
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