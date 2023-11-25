Матч «Балтика» — «Спартак» продолжится, несмотря на погодные условия

В пресс-службе «Балтики» сообщили «СЭ», что матч 16-го тура РПЛ со «Спартаком» продолжится, несмотря на снегопад в Калининграде.

Команды выйдут на второй тайм в штатном режиме.

После первого тайма «Спартак» обыгрывает «Балтику» благодаря голу Хлусевича — 1:0.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию игры.