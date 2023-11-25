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Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин: «Писарский — хороший вариант джокера»

Алина Савинова
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру форварда Владимира Писарского в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

«Действительно у него третий гол в трех матчах. Он хороший вариант такого джокера, который может усилить [игру]. Мы не играли плохо с хорошим соперником до этого. Парой атакующих Салтыков — Шитов я тоже доволен. У нас сейчас хорошая конкуренция. Надеюсь, что она сделает каждого из этих футболистов сильнее», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

В текущем сезоне 27-летний Писарский провел 9 матчей в чемпионате России, в которых отметился 3 голами. Футболист выступает за самарскую команду с этого года.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи».

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-pisarskii-khoroshii-variant-dzhokera-309059/
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
5
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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 - : -
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