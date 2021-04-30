Масштабное голосование «СЭ»: выбери главную легенду РПЛ 2000-х
14:35
Мы запустили голосование и предлагаем выбрать главную легенду Российской премьер-лиги (РПЛ) начала этого века.
Выборы пройдут в несколько этапов. На первом мы отобрали 32 самых запоминающихся футболиста чемпионата России начала 2000-х и свели их в парах. Так начинается плей-офф.
Чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, заходите в сторис нашего Instagram и нажимайте на стрелочку рядом с игроком.
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