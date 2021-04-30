В Госдуме считают, что административный ресурс играет негативную роль в российском футболе

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» слова комментатора Геннадия Орлова о том, что «Зенит» использует административный ресурс.

«Я редко соглашаюсь с господином Орловым, но в данном случае он абсолютно прав. Естественно, в футболе присутствует админресурс. Иначе бы другие команды боролись за призовые места. На первое место ставились бы профессиональные качества игрока, а не его принадлежность той или иной крупной финансовой структуре. Не хочу называть конкретные фамилии и организации, но все мы понимаем, что сейчас невозможен переход игроков между двумя клубами из первой пятерки. Тут же произойдет звонок на уровне глав корпораций, и переход оборвется. Безусловно, админресурс присутствует и играет негативную роль в нашем футболе. Он помогает методом шантажа удержать игрока в клубе. Как только этот клуб выходит на европейскую площадку, где российский админресурс не работает, мы видим их результаты», — сказал Лебедев «СЭ».

Ранее, 30 апреля, российский комментатор Геннадий Орлов на своем YouTube-канале признал наличие административного ресурса в российском футболе, отвечая на соответствующий вопрос по поводу «Зенита».

(Владимир Пушкарев)