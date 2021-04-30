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Мостовой — о признании его лучшим игроком «Зенита» в апреле: «Конечно, это приятно»

15:00
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал признание его лучшим игроком петербургского клуба в апреля.

«Конечно, это приятно. Я освоился в команде, чувствую себя более уверенно, и это дает свои плоды.

Задач забить определенное количество голов я перед собой не ставил, но был уверен, что забью не раз и не два. Весенняя часть складывается хорошо, надеюсь еще позабивать», — цитирует Мостового официальный сайт «Зенита».

Мостовой провел в апреле 4 матча, в которых забил три гола. В текущем сезоне игрок провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-04-30-andrey-mostovoy-sdelat-khoroshuyu-peredachu-na-gol-partneru-konechno-priyatno-no-bolshe-emotsiy-ya-p.htm

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