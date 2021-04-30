Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал признание его лучшим игроком петербургского клуба в апреля.

«Конечно, это приятно. Я освоился в команде, чувствую себя более уверенно, и это дает свои плоды.



Задач забить определенное количество голов я перед собой не ставил, но был уверен, что забью не раз и не два. Весенняя часть складывается хорошо, надеюсь еще позабивать», — цитирует Мостового официальный сайт «Зенита».

Мостовой провел в апреле 4 матча, в которых забил три гола. В текущем сезоне игрок провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.