Защитник «Пари НН» Масоэро: «Новый тренер по физподготовке нас просто убивает!»

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро высказался о физических нагрузках в российской команде.

— Кто тебе был ближе — Кержаков или Галактионов?

— Не могу говорить, сейчас у меня другой тренер! Эти двое очень разные. При Кержакове было больше свободы, Галактионов привнес дисциплину, — приводит Sport24 слова Масоэро.

— Нагружал он очень тяжело?

— Это ты не видел тренировок Горлова. Новый тренер по физподготовке, хорват Наглич, просто нас убивает! Да нет, хороший парень, на самом деле.

Масоэро выступает в РПЛ с 2021 года. В текущем сезоне 28-летний футболист провел за «Пари НН» 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.