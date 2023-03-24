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Смолов — о Тюкавине: «Я в 36 лет готов закончить, а потом пусть играет (смеется)»

Виктория Кравченко
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Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал, что думает об игре одноклубника Константина Тюкавина.

«В плюс Косте то, что я ощущаю эту конкуренцию. У него действительно хорошие данные и хорошее будущее. Конкуренция хороша тем, что она справедлива. Желаю Косте обходиться без травм и продолжать прогрессировать. В 36 готов закончить, и пусть играет (смеется)», — сказал Смолов в интервью Евгении Медведевой на YouTube-канале «Футбольное катание».

В нынешнем сезоне 20-летний Тюкавин провел за «Динамо» 28 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

33-летний Смолов сыграл за московский клуб 23 матча, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M5kZ7PPPXjU
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

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И К Ж
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