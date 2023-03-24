Воробьев рассказал, как футболисты «Оренбурга» восприняли продление контракта с Личкой

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев прокомментировал для «СЭ» продление контракта с главным тренером Марцелом Личкой.

«Мы все очень рады! Марцел — очень качественный тренер. Все рады, что он остается здесь. Мы сделали ему довольно жесткий коридор! Продолжаем работать вместе дальше», — сказал Воробьев «СЭ».

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года, под руководством 45-летнего чеха команда вернулась из первой лиги в РПЛ по итогам сезона-2021/22. Предыдущий контракт специалиста действовал до конца июня 2023 года.