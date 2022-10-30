Маслов: «Каждый раз, когда я попадаю в состав, радуюсь и стараюсь доказать, что я это заслужил»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о выступлении за основной состав команды.

— Вы, как игрок молодой, уже привыкли играть в основном составе?

— Смотря что подразумевать под словом «привык». Я играю и рад этому. Наверное, слово «привык» — не совсем правильное. Каждый раз, когда я попадаю в состав, радуюсь и стараюсь доказать, что я это заслужил.

— Абаскаль работает с молодыми игроками как-то по-особенному?

— Точно также, как и со взрослыми.

— У вас сегодня была ретро-форма. Когда мяч долго не заходил в ворота, не было ли мыслей, что она может стать нефартовой?

— Конечно, нет. Мне кажется, последнее, о чем можно думать — это что форма может принести удачу или неудачу. Мне кажется, это легкий пережиток прошлого, не стоит зацикливаться на этом.

— Вы не суеверный?

— Стараюсь не быть им.

— Куда дели форму?

— Сдали в стирку. Себе не оставили. Всегда сдаем форму после игры.

— У вас есть коллекция самых памятных спартаковских футболок?

— Да, есть. Больше всего мне понравилась майка, которая была приурочена в поддержку детей с ДЦП. Очень стильная майка, понравилась.

— Какой самый памятный экземпляр в коллекции?

— Наверное, с победы в Кубке. Хотя я там и не играл, все равно — первый трофей.

Маслов дебютировал за основной состав красно-белых 26 сентября 2018 года. В текущем сезоне 22-летний защитник провел 7 матчей за «Спартак», в которых отличился 1 голом и двумя результативными передачами.