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Маслов: «Каждый раз, когда я попадаю в состав, радуюсь и стараюсь доказать, что я это заслужил»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о выступлении за основной состав команды.

— Вы, как игрок молодой, уже привыкли играть в основном составе?

— Смотря что подразумевать под словом «привык». Я играю и рад этому. Наверное, слово «привык» — не совсем правильное. Каждый раз, когда я попадаю в состав, радуюсь и стараюсь доказать, что я это заслужил.

— Абаскаль работает с молодыми игроками как-то по-особенному?

— Точно также, как и со взрослыми.

— У вас сегодня была ретро-форма. Когда мяч долго не заходил в ворота, не было ли мыслей, что она может стать нефартовой?

— Конечно, нет. Мне кажется, последнее, о чем можно думать — это что форма может принести удачу или неудачу. Мне кажется, это легкий пережиток прошлого, не стоит зацикливаться на этом.

— Вы не суеверный?

— Стараюсь не быть им.

— Куда дели форму?

— Сдали в стирку. Себе не оставили. Всегда сдаем форму после игры.

— У вас есть коллекция самых памятных спартаковских футболок?

— Да, есть. Больше всего мне понравилась майка, которая была приурочена в поддержку детей с ДЦП. Очень стильная майка, понравилась.

— Какой самый памятный экземпляр в коллекции?

— Наверное, с победы в Кубке. Хотя я там и не играл, все равно — первый трофей.

Маслов дебютировал за основной состав красно-белых 26 сентября 2018 года. В текущем сезоне 22-летний защитник провел 7 матчей за «Спартак», в которых отличился 1 голом и двумя результативными передачами.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
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Краснодар 0
Зенит 0
2-й тайм

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30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

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17%

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1.82

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Павел Маслов
Футбол
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4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
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