Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча против «Торпедо» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

— У меня очередная голевая передача? Ну да. Согласен, что был напряженный поединок. Удивлен, что много моментов не реализовали, могли забивать больше. Оставило ли «Торпедо» впечатление? Хорошая команда. Это дерби. Повторюсь, что мы не реализовали свои же моменты. Холодная погода была? Да нормально, я сибиряк. Особо не обращаю на это внимание.

— Первый круг закончился. Какие итоги?

— Не знаю, прошло всего 15 туров. Посмотрим после 28-29 тура.

— Вы много забиваете, но не отличаетесь перфомансами. Почему?

— Я не думаю об этом никогда. Это не моя история. Мне не так важны голы, сейчас уже немного повзрослел. Главное, чтобы мы забирали три очка.

В этом сезоне на счету нападающего 7 голов и 7 результативных передач в 14 матчах в РПЛ.