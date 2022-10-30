Соболев: «Я повзрослел, мне не так важны голы, главное — победы»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча против «Торпедо» (1:0) в 15-м туре РПЛ.
— У меня очередная голевая передача? Ну да. Согласен, что был напряженный поединок. Удивлен, что много моментов не реализовали, могли забивать больше. Оставило ли «Торпедо» впечатление? Хорошая команда. Это дерби. Повторюсь, что мы не реализовали свои же моменты. Холодная погода была? Да нормально, я сибиряк. Особо не обращаю на это внимание.
— Первый круг закончился. Какие итоги?
— Не знаю, прошло всего 15 туров. Посмотрим после 28-29 тура.
— Вы много забиваете, но не отличаетесь перфомансами. Почему?
— Я не думаю об этом никогда. Это не моя история. Мне не так важны голы, сейчас уже немного повзрослел. Главное, чтобы мы забирали три очка.
В этом сезоне на счету нападающего 7 голов и 7 результативных передач в 14 матчах в РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|1 : 0
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2