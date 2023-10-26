Масалитин считает, что «Зенит» пока не набрал полный ход

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что не считает легким для петербургского «Зенита» предстоящий матч с грозненским «Ахматом», который пройдет в рамках 13-го тура РПЛ.

«С приходом Мирослава Ромащенко неплохой отрезок провели грозненцы, сейчас немного спад наступил у команды. Все равно у них своеобразная команда, которая может выдать неприятный матч для «Зенита». «Зенит» пока не набрал свой полный ход. Последний матч они играли, и первый тайм был ни о чем. Как только самолюбие сыграло, они включили скорости и получили преимущество. Без добавки скоростей и эмоций «Зенит» на сегодняшний день — средняя команда. Но как только скорости включает, как только мяч начинает хорошо двигаться, сразу команда преображается», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», в активе которого 28 очков. «Зенит» с 23 очками идет вторым. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (21).

28 октября «Зенит» встретится с «Ахматом». Начало — в 19:00 по мск