Марк Гонсалес сыграет за ЦСКА в ретроматче против «Локомотива»

Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин назвал «СЭ» имена участников предстоящего ретроматча между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Экс-полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес примет участие в матче Лиги легенд против «Локомотива». Также уже достигнута договоренность об участии Юрия Жиркова, Дмитрия Кириченко, Олега Корнаухова, Ролана Гусева, Юриса Лайзанса, Евгения Алдонина и других футболистов», — сказал Терешин «СЭ».

Матч легенд «Локомотива» и ЦСКА пройдет 19 ноября на «РЖД Арене».