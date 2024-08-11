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Сегодня, 17:31

Масалитин: «ЦСКА можно и нужно было обыгрывать такой «Краснодар»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение армейцев в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

— «Краснодар» больше владел инициативой, были моменты, когда Сперцян попал в штангу, — приводит слова Масалитина Metaratings.ru. — «Краснодар» дома играл более агрессивно, чего не скажешь о ЦСКА. У команды как были проблемы в организации игры, так и остались. Играют в такую старинную схему — без взаимозаменяемости, без движения: поставили Жемалетдинова на левый фланг — он там и отыграл. Поставили Облякова на правый — он там и отыграл. Взаимодействия никакого нет, а современный футбол требует универсальности, нужно меняться местами, чтобы мяч держался в средней линии. Плюс, конечно, на примере той же Испании видно, что и защитникам нужно подключаться, перенасыщать зоны, владеть мячом. ЦСКА же играет по старинке, особенно впереди — все очень плохо. Когда приглашали Николича, знали его философию, знали, в какой футбол он играет. Чего теперь хотеть? Болельщикам терпения: запастись попкорном и смотреть дальше это кино. Назначили — ну, назначили. Если такой футбол нравится, то в такой ЦСКА и дальше продолжит играть.

— Может быть, армейцы неверно оценили уровень готовности «Краснодара», ошибочно полагая, что те в худшей форме?

— «Краснодар» вообще в плохом состоянии, и это самое обидное. Такой «Краснодар» можно и нужно обыгрывать, но ЦСКА для этого вообще ничего не сделал. Хорошо, что есть бомбардир Дивеев. А где нападающие? Тяжело говорить по игрокам, потому что светлых пятен практически не было. И, конечно, обидно, что Роша получил травму.

«Краснодар» одержал первую победу в РПЛ и с 6 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице. ЦСКА с 7 очками идет на четвертой строчке.

Источник: Metaratings
Валерий Масалитин
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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