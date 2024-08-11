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Сегодня, 17:35

Агент Рахмановича: «Пока Амар остается в «Крыльях»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что пока полузащитник Амар Рахманович продолжит выступать за «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, 30-летний футболист может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

«Ситуация такова, что пока Амар остается в «Крыльях». Но посмотрим, что произойдет до конца трансферного окна», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В текущем сезоне Рахманович не выходил на поле, так как восстанавливается после травмы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
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 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
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 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
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9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
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 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
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13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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