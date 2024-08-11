Агент Рахмановича: «Пока Амар остается в «Крыльях»
Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что пока полузащитник Амар Рахманович продолжит выступать за «Крылья Советов».
Ранее сообщалось, 30-летний футболист может перейти в клуб из Саудовской Аравии.
«Ситуация такова, что пока Амар остается в «Крыльях». Но посмотрим, что произойдет до конца трансферного окна», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».
В текущем сезоне Рахманович не выходил на поле, так как восстанавливается после травмы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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|9
|
3
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|4
|3
|0
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|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
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|2
|1
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|7
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
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|2
|0
|2
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|6
|
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|1
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|
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|5
|
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|
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|
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|
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|1
|1
|2
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|4
|
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|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
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|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
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|1
|
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|0
|3
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|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|1 : 0
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|2 : 2
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|2 : 1
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
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|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
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|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
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|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
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|1
|0
|
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Сергей Брызгалов
Факел
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|0
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