Марко Николич: «Удаление Тедеско? Меня не волнуют проблемы «Спартака»
8 июля 2020, 23:45
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отказался комментировать удаление коллеги из «Спартака». Доменико Тедеско получил красную карточку на 42-й минуте встречи.
— Это совсем неинтересный вопрос, — сказал Николич. — Это проблемы «Спартака» и его тренера. Вот и все. Меня ждет в автобусе команда, не хочу об этом говорить. (Дмитрий Зеленов)
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