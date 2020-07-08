Марко Николич: «Удаление Тедеско? Меня не волнуют проблемы «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отказался комментировать удаление коллеги из «Спартака». Доменико Тедеско получил красную карточку на 42-й минуте встречи.

— Это совсем неинтересный вопрос, — сказал Николич. — Это проблемы «Спартака» и его тренера. Вот и все. Меня ждет в автобусе команда, не хочу об этом говорить. (Дмитрий Зеленов)