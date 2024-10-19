Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:31

Николич — о победе ЦСКА над махачкалинским «Динамо»: «Команда завоевала самые сладкие три очка»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

Единственный гол в прошедшем матче забил нападающий Тамерлан Мусаев на 56-й минуте

«К сожалению, состояние поля не самое лучшее. В любом случае очень рад за своих ребят: они завоевали самые тяжелые, важные и «сладкие» три очка. Мы очень уважительно относимся к «Динамо», знаем, как сложно играть против этой команды. Так что счастлив за команду и за три завоеванных очка», — приводит слова Николича пресс-служба красно-синих.

ЦСКА одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В следующем матче армейцы примут «Ахмат» в 6-м туре группового этапа FONBET Кубка России.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Эксперт рассказала шаги для снижения налога на банковские вклады
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
Пленный рассказал о подорвавшейся на собственном минном поле колонне ВСУ
Фигуриста Десятова отстранили в США из-за неподобающего поведения
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Россиянка Бурлакова выиграла чемпионат мира по велотреку
Популярное видео
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
Жест Кривцова и гнев Станковича: «Краснодар» разгромил «Спартак»
Николич дожал махачкалинское «Динамо». Пьянич помог удержать победу и схватил первую желтую карточку в России
«Рубин» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ, расписание и результаты 12-го тура: «Оренбург» — «Крылья Советов», «Рубин» — «Динамо»
ЦСКА победил махачкалинское «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Гол Мусаева принес ЦСКА победу над махачкалинским «Динамо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
11
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
12
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
13
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.10 18:00
Акрон – Зенит
 0 : 5
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 2 : 3
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 1 : 1
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 0 : 3
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 2 : 0
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 0 : 1
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 10 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости