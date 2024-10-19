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Сегодня, 21:56

Колосков не видит смысла в турнире между российскими и белорусскими клубами

Владислав Маслов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на предложение министра спорта Белоруссии организовать товарищеский турнир с российскими клубами.

«Мы и так хорошо дружим, мы — единое государство. В этом турнире нет никакого смысла, потому что нет времени для этого. И у Белоруссии, и у нас есть календарь, есть перерывы на матчи сборной, в них у клубов свои интересы. Да и клубы будут играть без игроков. Я не вижу в этом никакого смысла.

Было бы это зрелищно? Я не смотрю чемпионат Белоруссии, не знаю. Но, во всяком случае, интереса никакого не вызовет. У нас во внутреннем чемпионате ходят только на пять первых команд. Вот вчера был матч «Акрон» — «Зенит». Казалось бы, вывеска: «Зенит», многократный чемпион приехал — а собралось около 4 тысяч зрителей. А если приедет Минск или Гродно... Все это выдуманные вещи, их не надо притягивать, чтобы просто проявить какое-то новшество. Есть календарь, его надо беречь и от этого отталкиваться», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

Ранее министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук в комментарии «СЭ» предложил организовать товарищеский турнир между российскими и белорусскими клубами.

Источник: Metaratings
Футбол
Вячеслав Колосков
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
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3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
11
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
12
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
13
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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 Факел 12 2 4 6 8-20 10
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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