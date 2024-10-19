Колосков не видит смысла в турнире между российскими и белорусскими клубами

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на предложение министра спорта Белоруссии организовать товарищеский турнир с российскими клубами.

«Мы и так хорошо дружим, мы — единое государство. В этом турнире нет никакого смысла, потому что нет времени для этого. И у Белоруссии, и у нас есть календарь, есть перерывы на матчи сборной, в них у клубов свои интересы. Да и клубы будут играть без игроков. Я не вижу в этом никакого смысла.

Было бы это зрелищно? Я не смотрю чемпионат Белоруссии, не знаю. Но, во всяком случае, интереса никакого не вызовет. У нас во внутреннем чемпионате ходят только на пять первых команд. Вот вчера был матч «Акрон» — «Зенит». Казалось бы, вывеска: «Зенит», многократный чемпион приехал — а собралось около 4 тысяч зрителей. А если приедет Минск или Гродно... Все это выдуманные вещи, их не надо притягивать, чтобы просто проявить какое-то новшество. Есть календарь, его надо беречь и от этого отталкиваться», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

Ранее министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук в комментарии «СЭ» предложил организовать товарищеский турнир между российскими и белорусскими клубами.