Маркиньос ответил на вопрос, вернулся ли «Спартак» в чемпионскую гонку после победы над «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

— Считаешь ли, что «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку после этой победы?

— У нас команда, которая состоит из очень хороших футболистов. Мы здорово работаем. Думаю, да. Будем продолжать биться друг за друга, фокусироваться на игре, то почему бы и нет? Это наша цель, — сказал Маркиньос.

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 1 декабря. «Локомотив» в этот же день на своем поле примет «Химки».

(Александр Абустин)