Личка: «Карраскаль и Бальбуэна приехали и спали два дня, но готовы были играть с ЦСКА»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о состоянии защитника команды Фабиана Бальбуэны и полузащитника Хорхе Карраскаля перед матчем 16-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).
— Было видно по первому тайму, что Смолов немного не попал в игру. Почему не сделали раньше замены?
— Мог сделать замену. На 35-й минуте выпустил Нгамале и Карраскаля разминаться. Но когда ты выходишь на поле, тебе надо 5-6 минут, чтобы подготовиться. Хотел, чтобы они сразу выходили на 46-й минуте. У меня осталось три замены на трех игроков. Честно скажу, и Карраскаль, и Бальбуэна приехали и спали два дня. Фабиан говорил: «Я буду играть». Карраскаль честно сказал, что устал, но готов играть. Был уверен, что Хорхе войдет в игру, бывшая команда и большая мотивация.
— Два защитника висело на желтых карточках...
— Я мог выпустить Ивана Лепского или Леона (Зайдензаля). Если бы что-то случилось с Роберто, пошел бы играть Ваня. Он молодой парень, старается учиться. Так с «Зенитом» Паршивлюк травмировался и впервые вышел Бессмертный.
— С чем связываете такое успешное выступление Карраскаля?
— Мне уже задавали вопросы, говорили: «Хорхе пришел, не играет, неудачный трансфер». Я говорил, что нужно оставить Хорхе в покое. Под конец он в ЦСКА не играл, тренировался индивидуально, подготовка никакая. Трансфер был длинный, полтора месяца. Он приехал как Чавес, была поездка в Ростов, а потом улетел в Колумбию. Потом он снова летал в сборную, сыграл 1-2 игры, потом обратно. Не был готов на сто процентов. Карраскаль достаточно здоровый парень, физически он может улететь наверх. Вы видели, сейчас у меня выходил на замену, приехал в Колумбию, сыграл 70 минут с Бразилией на позиции восьмерки. Для меня его выступление было очень хорошим. Понятно, оборона не будет его сильной стороной. Сегодня он разворачивал игру.
Игра с Мойзесом — очень тяжелая. Вообще здесь в России не все выигрывают с ним борьбу один в один. У Нгамале получалось. Понятно, что не всегда, потому что Мойзес достаточно умный игрок. Если у Карраскаля все будет хорошо, после зимней паузы он будет еще лучше.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
5
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
6
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
7
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3