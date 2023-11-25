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Сенников: «Крыльям Советов» повезло, но это чистый пенальти»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал концовку матча между железнодорожниками и «Крыльями Советов» в рамках 16-го тура РПЛ (3:3).

«Наверное, «Локомотив» не доиграл эти минуты. Получается, что рано бросили играть. «Крылья» который раз показывают, что последние минуты могут быть интересными, особенно на своем поле. Мы помним, когда коллектив выигрывал на последних минутах и играла вничью. Эта та команда, которая играла с азартом до конца», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сенникова.

Также он высказался о назначенном пенальти в ворота московского клуба за игру рукой Егора Морозова в своей штрафной.

«Мяч был в неудобной позиции. Я бы сказал, что тут «Крыльям» повезло, что мяч в руку попал. Сложно винить в этом Морозова. Понятно, что он мог куда-то вверх убрать эту руку. Получается, что игрок самарских «Крыльев» играет боком, у него нет руки, а у футболиста «Локомотива» — рука. Защитник зажал этот мяч, получился чистый пенальти. Просто повезло в этом эпизоде», — добавил специалист.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают третье место в РПЛ. «Локомотив», в активе которого 25 баллов, идет на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи», а «Локомотив» встретится с «Зенитом».

Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
5
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
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25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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