«Балтика» — «Спартак»: Хлусевич открыл счет в матче

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич забил на 32-й минуте матча 16-го тура РПЛ с «Балтикой» — 1:0.

Александр Соболев открылся перед штрафной и сделал пас на ход Хлусевичу, который продвинулся вперед и пробил низом.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию игры.