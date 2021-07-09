Марадишвили: «Задача ЦСКА — подойти к стартовому туру чемпионата в полной готовности»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили прокомментировал результат товарищеского матча с австрийским клубом «Адмира Ваккер» (1:0).

«Соперники на сборах все нелегкие, играть непросто. Нужно отдать должное оппонентам, они тоже неплохо смотрелись. Мы старались выполнить установку тренера, реализовать его заготовки и замыслы. Забили гол, могли отличиться еще, получили хорошую нагрузку и будем готовиться к следующему матчу.

Каждый день работы идет нам на пользу, мы многое прошли, изучили, но еще продолжаем знакомиться с требованиями Алексея Владимировича, тренерского штаба. Всегда есть некоторые нюансы, в которые нужно вникать дополнительно. Для этого у нас есть время до конца сборов и еще несколько дней в Москве. Задача — подойти к стартовому туру чемпионата страны в полной готовности.

В чем главная «фишка» Алексея Березуцкого? Дисциплина в обороне. Мы много над этим работаем над ней, тренер объясняет нам тактические моменты, которые с этим связаны. Если мы не пропустим, мы уже не проиграем. А дальше надо будет найти свои моменты», — цитирует Марадишвили официальный сайт клуба.

Единственный мяч во встрече с «Адмира Ваккер» на 51-й минуте забил Ильзат Ахметов.