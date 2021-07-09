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ЦСКА пожелал Шкурину успешно провести сезон в киевском «Динамо»

9 июля 2021, 23:36
Илья Шкурин. Фото ПФК ЦСКА.
Илья Шкурин. Фото ПФК ЦСКА.
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ЦСКА на своем официальном сайте подтвердил переход форварда Ильи Шкурина на правах аренды в киевское «Динамо». Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

«Желаем Илье успешного сезона!» — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей за московских армейцев во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает Шкурина в один миллион евро.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilya-shkurin-pereshel-v-kievskoe-dinamo-na-pravakh-arendy/

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Евгений Петров все материалы автора

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