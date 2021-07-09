ЦСКА пожелал Шкурину успешно провести сезон в киевском «Динамо»

ЦСКА на своем официальном сайте подтвердил переход форварда Ильи Шкурина на правах аренды в киевское «Динамо». Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

«Желаем Илье успешного сезона!» — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей за московских армейцев во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает Шкурина в один миллион евро.