Марадишвили: «Спасибо Рифату, что кладет все время из-за штрафной»
Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1) подвел итоги встречи. Гол за железнодорожников забил Рифат Жемалетдинов.
«Хочу поблагодарить болельщиков за особую поддержку, — приводит слова футболиста пресс-служба «Локомотива». — Очень рад выигрывать второй матч подряд и спасибо команде, что отдала все силы и мы выиграли эту игры. Спасибо Рифату, что кладет все время из-за штрафной. Я очень рад».
В этом сезоне 21-летний Марадишвили провел 10 матчей за клуб и забил 1 гол.
? Констатин Марадишвили о победе в Нижнем Новгороде: pic.twitter.com/EON28wsIRA— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 31, 2021
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