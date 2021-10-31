Гол Агаларова принес «Уфе» победу над «Ахматом»
«Уфа» в домашнем матче 13-го тура Тинькофф РПЛ победила «Ахмат» со счетом 1:0. Единственный гол на 58-й минуте забил Гамид Агаларов.
Для 21-летнего нападающего это 11-й мяч в сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров.
«Уфа» прервала серию из четырех матчей без побед в РПЛ и поднялась на 13-е место. В следующем матче команда Алексея Стукалова сыграет в гостях с «Арсеналом» (6 ноября).
«Ахмат» идет десятым. В следующей встрече команда Андрея Талалаева сыграет дома с «Нижним Новгородом» (7 ноября).
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
«Уфа» — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (0:0)
Гол: Агаларов, 58.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома, Алиев (Сухов, 86), Голубев (Кротов, 46), Фищенко, Мрзляк (Камилов, 71), Урунов (Иванов, 87), Агаларов (Саплинов, 78).
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тодорович (Уткин, 63), Тимофеев, Коновалов (Себай, 84), Харин (Полярус, 63), Карапузов (Янку, 83), Конате (Архипов, 63).
Предупреждения: Мрзляк, 44. Лысцов, 50. Урунов, 71. Тимофеев, 72. Себай, 90+3.
Судьи: Амелин (Тула). Болотенков (Москва), Петросян (Ростов-на-Дону).
ВАР: Матюнин (Москва). Стипиди (Краснодар).
31 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник».
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