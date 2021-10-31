Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гол Агаларова принес «Уфе» победу над «Ахматом»

15:49
«Уфа» в домашнем матче 13-го тура Тинькофф РПЛ победила «Ахмат» со счетом 1:0. Фото ФК Уфа
«Уфа» в домашнем матче 13-го тура Тинькофф РПЛ победила «Ахмат» со счетом 1:0. Фото ФК Уфа
Теги:

«Уфа» в домашнем матче 13-го тура Тинькофф РПЛ победила «Ахмат» со счетом 1:0. Единственный гол на 58-й минуте забил Гамид Агаларов.

Для 21-летнего нападающего это 11-й мяч в сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров.

«Уфа» прервала серию из четырех матчей без побед в РПЛ и поднялась на 13-е место. В следующем матче команда Алексея Стукалова сыграет в гостях с «Арсеналом» (6 ноября).

«Ахмат» идет десятым. В следующей встрече команда Андрея Талалаева сыграет дома с «Нижним Новгородом» (7 ноября).

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

«Уфа» — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (0:0)

Гол: Агаларов, 58.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома, Алиев (Сухов, 86), Голубев (Кротов, 46), Фищенко, Мрзляк (Камилов, 71), Урунов (Иванов, 87), Агаларов (Саплинов, 78).

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тодорович (Уткин, 63), Тимофеев, Коновалов (Себай, 84), Харин (Полярус, 63), Карапузов (Янку, 83), Конате (Архипов, 63).

Предупреждения: Мрзляк, 44. Лысцов, 50. Урунов, 71. Тимофеев, 72. Себай, 90+3.

Судьи: Амелин (Тула). Болотенков (Москва), Петросян (Ростов-на-Дону).

ВАР: Матюнин (Москва). Стипиди (Краснодар).

31 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник».

Уфа — Ахмат

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Упражнения со скакалкой: как заниматься дома
Диктора Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище
9
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры