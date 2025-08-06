Футбол
6 августа, 11:45

Марадишвили перейдет в «Акрон» на правах аренды

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Марадишвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в ближайшее время станет игроком «Акрона».

Футболист перейдет в клуб из Тольятти на правах аренды до конца сезона. Марадишвили уже находится в расположении команды.

25-летний Марадишвили провел сезон-2024/25 на правах аренды в «Пари НН», но из-за травмы он сыграл только в двух матчах.

Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • shpasic

    он год кресты лечил? зачем это Акрону?

    06.08.2025

  • Rudrik31

    про ПНН забыл, хотя можно сказать пошел на повышение, гляда на результаты команд)

    06.08.2025

  • с13

    Такова судьба всех воспитанников клуба, кто меняет ЦСКА на деньги. Ни карьеры, ни денег.

    06.08.2025

  • железный занавес

    Потому что один умеет читать, а другой -писАть.

    06.08.2025

  • sergsteed

    побежал дурачок за бабками теперь бежит без остановки

    06.08.2025

  • Иван

    зачем два корреспондента для одной новости? они парочка что ли и все вместе делают?

    06.08.2025

  • IVANRBW

    В 2021 году,в ЦСКА когда выступал-Отступные в контракте 21-летнего футболиста — 10 миллионов евро.Потом с Тикнизяном их продали(впарили удачно) в ЛОКО.Через 4 года-Марадишвили перейдет в «Акрон» на правах аренды.Вот и весь уровень.

    06.08.2025

    • Кузьмичев прокомментировал информацию о возможной лудомании Ракова: «Вбросы входят в стоимость входного билета»

    Борис Ротенберг-младший: «Наша страна, безусловно, является футбольной»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

