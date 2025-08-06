Марадишвили перейдет в «Акрон» на правах аренды

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в ближайшее время станет игроком «Акрона».

Футболист перейдет в клуб из Тольятти на правах аренды до конца сезона. Марадишвили уже находится в расположении команды.

25-летний Марадишвили провел сезон-2024/25 на правах аренды в «Пари НН», но из-за травмы он сыграл только в двух матчах.

Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

