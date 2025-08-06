Борис Ротенберг-младший: «Наша страна, безусловно, является футбольной»

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотив» Борис Ротенберг ответил «СЭ» на вопрос о популяризации футбола в России.

— Слуцкий рассказывал, что в России есть проблемы с молодежным футболом. Можно ли назвать футбол популярным видом спорта в России среди молодежи?

— Это очень дискуссионный вопрос. Я считаю, что наша страна, безусловно, является футбольной. У нас есть проблемы, но мы шаг за шагом решаем их на уровне РФС. Наша задача, в «Локомотиве», не только воспитывать игроков для основной команды, а также популяризировать футбол. Это важная задача, чтобы ребята занимались спортом, знали, что такое дисциплина и командная работа. Мы видим положительную тенденцию, каждый год увеличивается количество детей, приходящих на просмотр. Это не какие-то большие цифры, но это огромная работа по привлечению детей в спорт. Вы знаете, что современные технологии немного мешают нам это делать. Мы в «Локомотиве» делаем все возможное, чтобы заинтересовать детей футболом. У нас также есть отдел по регионам, который занимается популяризацией бренда «Локомотива». Дети могут бесплатно пройти тестирование у наших специалистов и получить шанс попасть в академию. После данных мероприятий 2-3 ребенка были приглашены к нам. Таланты в России есть, но нужно провести системную работу для привлечения детей и их родителей, — сказал Ротенберг «СЭ».