6 августа, 12:15

Борис Ротенберг-младший: «Наша страна, безусловно, является футбольной»

Константин Белов
Корреспондент

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотив» Борис Ротенберг ответил «СЭ» на вопрос о популяризации футбола в России.

— Слуцкий рассказывал, что в России есть проблемы с молодежным футболом. Можно ли назвать футбол популярным видом спорта в России среди молодежи?

— Это очень дискуссионный вопрос. Я считаю, что наша страна, безусловно, является футбольной. У нас есть проблемы, но мы шаг за шагом решаем их на уровне РФС. Наша задача, в «Локомотиве», не только воспитывать игроков для основной команды, а также популяризировать футбол. Это важная задача, чтобы ребята занимались спортом, знали, что такое дисциплина и командная работа. Мы видим положительную тенденцию, каждый год увеличивается количество детей, приходящих на просмотр. Это не какие-то большие цифры, но это огромная работа по привлечению детей в спорт. Вы знаете, что современные технологии немного мешают нам это делать. Мы в «Локомотиве» делаем все возможное, чтобы заинтересовать детей футболом. У нас также есть отдел по регионам, который занимается популяризацией бренда «Локомотива». Дети могут бесплатно пройти тестирование у наших специалистов и получить шанс попасть в академию. После данных мероприятий 2-3 ребенка были приглашены к нам. Таланты в России есть, но нужно провести системную работу для привлечения детей и их родителей, — сказал Ротенберг «СЭ».

  • Patera

    Как не верить легендарному игроку Локо... Его по-любому, также где-то в футбольной российской глуши скауты откопали!

    06.08.2025

  • Smail

    Системная работа в СССР проводилась. А сейчас я наблюдаю её только в Краснодарском крае, если честно.

    06.08.2025

  • оппонент

    Конечно футбольная, хоккейная, плавательная, фигурнокатательная и ещё Бог знает какая. Правда работы непочатый край, чем мы не покладая рук занимаемся.

    06.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

