Кузьмичев прокомментировал информацию о возможной лудомании Ракова: «Вбросы входят в стоимость входного билета»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Вадима Ракова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможной лудомании у игрока.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 20-летний футболист имеет проблемы со ставками и микрозаймами.

«Любой молодой футболист, который начинает привлекать к себе внимание своей игрой, должен понимать: вбросы входят в стоимость входного билета. Комментировать здесь нечего. Информация от якобы какого-то окружения... Это ни о чем. Плюс все же помнят, что за Вадима была серьезная конкуренция, несколько клубов хотели пригласить его. «Крылья» сработали более убедительно. Привлечь юристов? Сложность в том, что это сказало некое мифическое окружение, а не конкретный человек. Бороться с ветряными мельницами? Пусть останется на совести издания», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне Раков забил 4 гола в 3 матчах за самарцев.