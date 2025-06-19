Агент Кисляка: «Матвей купил отцу машину, а сам ездит на метро»
Российский агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уникальности футболиста.
— То, как Николич умеет работать с молодыми, все знают. А в чем уникальность Матвея?
— У некоторых даже молодых футболистов нет страсти. А у Моти есть. Кто-то говорит: появятся большие деньги и его испортят... Ничего не испортят! Он уже может себе позволить купить машину, а ездит на метро. Вернее, машину купил — отцу, а сам продолжает пользоваться общественным транспортом. У Матвея правильные цели.
Вот у меня был клиентом Игорь Смольников. Его поколение тоже увлекалось машинами — то поколение вообще дикое было... Всегда футбол был с гламуром каким-то связан. Это нынешнему есть с чем сравнивать. А Игорь все делал правильно. Купил скромную машину, но зато взял квартиру. И Матвей такой же. Они по внутренней структуре очень похожи.
— Вы про финансовую грамотность?
— И не только. Это врожденная мудрость, которой невозможно научиться.
19-летний Кисляк — воспитанник армейского клуба. В сезоне-2024/25 хавбек забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах.
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9
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13
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14
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15
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16
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|24.07
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|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|16:15
|Акрон – Зенит
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|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
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|20:45
|Спартак – Родина
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|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
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|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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