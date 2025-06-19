Агент Кисляка отреагировал на информацию об интересе «Фенербахче» к футболисту

Российский агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с армейцами по новому контракту игрока.

— Инсайдер Иван Карпов писал, что вы с клубом уже работаете над новым контрактом Матвея.

— Да. У него еще четыре года по контракту. Но огромное спасибо ЦСКА. По большому счету все условия прописаны в действующем соглашении. При этом в рамках этого договора ЦСКА уже дважды увеличивал зарплату игрока. Сейчас мы решили, что Матвей приедет из сборной, немного отдохнет — и у нас будет уже более серьезный разговор.

— То есть клуб оценивает его прогресс и соответственно поднимает личные условия?

— Да. Очень адекватное отношение и быстрая реакция на успехи футболиста. Я очень этим тронут.

— Одна из главных трансферных новостей недели — возможный отъезд Матвея в Турцию, а именно в «Фенербахче». Интерес есть?

— Скажу так: Кисляк наряду с Батраковым на сегодняшний день самый востребованный и обсуждаемый футболист. То, что есть интерес из Европы, отрицать не буду. Какие страны? Давайте дождемся каких-то официальных заявлений.

19-летний Кисляк — воспитанник армейского клуба. В сезоне-2024/25 хавбек забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах.