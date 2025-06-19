Агент Кисляка: «Николич доверял Матвею. Ему жаль, что Марко ушел»
Российский агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, в интервью «СЭ» объяснил роль бывшего главного тренера армейцев Марко Николича в прогрессе футболиста.
— Ваш клиент Матвей Кисляк — одно из главных открытий сезона. За счет чего он выстрелил?
— Летом прошлого года я оказался на мероприятии ЦСКА и подошел к Марко Николичу: «У меня есть предложения по Матвею». В тот момент его хотел забрать один клуб РПЛ и один — из первой лиги. Марко ответил: «У меня к тебе просьба: не дергай его. У него будет игровое время, я в него верю». Я этот разговор всегда вспоминаю. Для меня важно, когда человек отвечает за свои слова. Марко — настоящий мужик! Сказал — сделал. Он дал шанс, а Матвей им воспользовался. Можно, конечно, говорить, что, будь в РПЛ сейчас сильные легионеры, он бы не заиграл. Но это все сослагательное наклонение. То же самое с Глебовым, которому Марко тоже начал доверять, и сейчас он один из лучших молодых футболистов в стране. Лукина также можно смело в этот список добавить.
— Вы сказали, что цените в людях способность отвечать за слова. Как вам решение Николича уйти в АЕК?
— Я сам не идеал. Тоже совершал ошибки и иногда не делал того, о чем говорил. Хотя стараюсь отвечать за слова. Да и вообще жить так, чтобы за меня говорили поступки. Мне тяжело быть моральным камертоном и оценивать Марко. Я говорю исключительно про его отношение ко мне и к Матвею. Он сказал и сделал. Говорить о том, что произошло в ЦСКА, мне тяжело. Мы же не знаем всей внутренней кухни. Поэтому осуждать или одобрять его действия я также не готов.
— Что уход Николича означает для Кисляка?
— Жизнь профессионального футболиста связана и со сменой тренера, и со сменой команд, и с переездами. Это издержки профессии. Понятно, что ему было комфортно работать с Марко. И доверие ощущалось, но случилось как случилось. Будет находить общий язык с другим тренером.
— А что сам Матвей говорит на эту тему? Расстроен?
— Ему жаль, что Марко ушел. Ему было комфортно с ним. Видно, что он при Николиче прибавлял. Матвею он доверял и давал право на ошибку, что в юном возрасте необходимо для становления футболиста. Но слов, что [теперь] все пропало, не звучало.
19-летний Кисляк — воспитанник армейского клуба. В сезоне-2024/25 хавбек забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах.
Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны. 14 июня греческий АЕК объявил о назначении 45-летнего специалиста на пост главного тренера.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
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2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
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3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
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4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
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5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
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7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
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8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
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9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
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10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
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11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
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12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
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16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
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Педро
Зенит
|6
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Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1