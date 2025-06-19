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Агент Кисляка: «Николич доверял Матвею. Ему жаль, что Марко ушел»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Российский агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, в интервью «СЭ» объяснил роль бывшего главного тренера армейцев Марко Николича в прогрессе футболиста.

— Ваш клиент Матвей Кисляк — одно из главных открытий сезона. За счет чего он выстрелил?

— Летом прошлого года я оказался на мероприятии ЦСКА и подошел к Марко Николичу: «У меня есть предложения по Матвею». В тот момент его хотел забрать один клуб РПЛ и один — из первой лиги. Марко ответил: «У меня к тебе просьба: не дергай его. У него будет игровое время, я в него верю». Я этот разговор всегда вспоминаю. Для меня важно, когда человек отвечает за свои слова. Марко — настоящий мужик! Сказал — сделал. Он дал шанс, а Матвей им воспользовался. Можно, конечно, говорить, что, будь в РПЛ сейчас сильные легионеры, он бы не заиграл. Но это все сослагательное наклонение. То же самое с Глебовым, которому Марко тоже начал доверять, и сейчас он один из лучших молодых футболистов в стране. Лукина также можно смело в этот список добавить.

— Вы сказали, что цените в людях способность отвечать за слова. Как вам решение Николича уйти в АЕК?

— Я сам не идеал. Тоже совершал ошибки и иногда не делал того, о чем говорил. Хотя стараюсь отвечать за слова. Да и вообще жить так, чтобы за меня говорили поступки. Мне тяжело быть моральным камертоном и оценивать Марко. Я говорю исключительно про его отношение ко мне и к Матвею. Он сказал и сделал. Говорить о том, что произошло в ЦСКА, мне тяжело. Мы же не знаем всей внутренней кухни. Поэтому осуждать или одобрять его действия я также не готов.

— Что уход Николича означает для Кисляка?

— Жизнь профессионального футболиста связана и со сменой тренера, и со сменой команд, и с переездами. Это издержки профессии. Понятно, что ему было комфортно работать с Марко. И доверие ощущалось, но случилось как случилось. Будет находить общий язык с другим тренером.

— А что сам Матвей говорит на эту тему? Расстроен?

— Ему жаль, что Марко ушел. Ему было комфортно с ним. Видно, что он при Николиче прибавлял. Матвею он доверял и давал право на ошибку, что в юном возрасте необходимо для становления футболиста. Но слов, что [теперь] все пропало, не звучало.

19-летний Кисляк — воспитанник армейского клуба. В сезоне-2024/25 хавбек забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны. 14 июня греческий АЕК объявил о назначении 45-летнего специалиста на пост главного тренера.

Матвей Кисляк, Александр Маньяков.«Кисляк не думает ни о «Спартаке», ни о «Зените». Говорит: если уходить из ЦСКА, то в Европу». Интервью агента Маньякова

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Матвей Кисляк
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Маньяков
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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