Агент Кисляка: «Николич доверял Матвею. Ему жаль, что Марко ушел»

Российский агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, в интервью «СЭ» объяснил роль бывшего главного тренера армейцев Марко Николича в прогрессе футболиста.

— Ваш клиент Матвей Кисляк — одно из главных открытий сезона. За счет чего он выстрелил?

— Летом прошлого года я оказался на мероприятии ЦСКА и подошел к Марко Николичу: «У меня есть предложения по Матвею». В тот момент его хотел забрать один клуб РПЛ и один — из первой лиги. Марко ответил: «У меня к тебе просьба: не дергай его. У него будет игровое время, я в него верю». Я этот разговор всегда вспоминаю. Для меня важно, когда человек отвечает за свои слова. Марко — настоящий мужик! Сказал — сделал. Он дал шанс, а Матвей им воспользовался. Можно, конечно, говорить, что, будь в РПЛ сейчас сильные легионеры, он бы не заиграл. Но это все сослагательное наклонение. То же самое с Глебовым, которому Марко тоже начал доверять, и сейчас он один из лучших молодых футболистов в стране. Лукина также можно смело в этот список добавить.

— Вы сказали, что цените в людях способность отвечать за слова. Как вам решение Николича уйти в АЕК?

— Я сам не идеал. Тоже совершал ошибки и иногда не делал того, о чем говорил. Хотя стараюсь отвечать за слова. Да и вообще жить так, чтобы за меня говорили поступки. Мне тяжело быть моральным камертоном и оценивать Марко. Я говорю исключительно про его отношение ко мне и к Матвею. Он сказал и сделал. Говорить о том, что произошло в ЦСКА, мне тяжело. Мы же не знаем всей внутренней кухни. Поэтому осуждать или одобрять его действия я также не готов.

— Что уход Николича означает для Кисляка?

— Жизнь профессионального футболиста связана и со сменой тренера, и со сменой команд, и с переездами. Это издержки профессии. Понятно, что ему было комфортно работать с Марко. И доверие ощущалось, но случилось как случилось. Будет находить общий язык с другим тренером.

— А что сам Матвей говорит на эту тему? Расстроен?

— Ему жаль, что Марко ушел. Ему было комфортно с ним. Видно, что он при Николиче прибавлял. Матвею он доверял и давал право на ошибку, что в юном возрасте необходимо для становления футболиста. Но слов, что [теперь] все пропало, не звучало.

19-летний Кисляк — воспитанник армейского клуба. В сезоне-2024/25 хавбек забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны. 14 июня греческий АЕК объявил о назначении 45-летнего специалиста на пост главного тренера.