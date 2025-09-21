Угальде поддержал инициативу Дегтярева о книгах: «Это поможет нам больше думать. Читаю Библию»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с «СЭ» поддержал инициативу министра спорта РФ Михаила Дегтярева о создании перечня книг для молодых футболистов.

«Конечно, я поддерживаю эту инициативу. Это может помочь нам больше думать. Честно говоря, я не так много читал. Но если читаю, то Библию», — сказал Угальде «СЭ».

25 августа Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.