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21 сентября 2025, 11:10

Угальде поддержал инициативу Дегтярева о книгах: «Это поможет нам больше думать. Читаю Библию»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с «СЭ» поддержал инициативу министра спорта РФ Михаила Дегтярева о создании перечня книг для молодых футболистов.

«Конечно, я поддерживаю эту инициативу. Это может помочь нам больше думать. Честно говоря, я не так много читал. Но если читаю, то Библию», — сказал Угальде «СЭ».

25 августа Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.

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Манфред Угальде
Михаил Дегтярев
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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