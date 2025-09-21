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21 сентября 2025, 11:35

Боснийский защитник «Балтики» Чивич: «Русский язык сложный»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник «Балтики» Элдар Чивич в разговоре с «СЭ» рассказал об изучении русского языка.

— Изучаешь ли ты русский язык?

— Я понимаю некоторые фразы, но пока тяжело говорить. Русский язык сложный. Но мне помогает опыт игры в Чехии и Словакии, где немного схожи языки с русским.

— А как тебе жизнь в России?

— Мне очень нравится Россия и Калининград, где я сейчас живу, — сказал Чивич «СЭ».

Чивич перешел в «Балтику» этим летом. 29-летний футболист провел за команду 8 матчей и отдал 2 голевые передачи.

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ФК Балтика
Элдар Чивич
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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