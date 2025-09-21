Боснийский защитник «Балтики» Чивич: «Русский язык сложный»

Защитник «Балтики» Элдар Чивич в разговоре с «СЭ» рассказал об изучении русского языка.

— Изучаешь ли ты русский язык?

— Я понимаю некоторые фразы, но пока тяжело говорить. Русский язык сложный. Но мне помогает опыт игры в Чехии и Словакии, где немного схожи языки с русским.

— А как тебе жизнь в России?

— Мне очень нравится Россия и Калининград, где я сейчас живу, — сказал Чивич «СЭ».

Чивич перешел в «Балтику» этим летом. 29-летний футболист провел за команду 8 матчей и отдал 2 голевые передачи.