«Оренбург» — «Динамо» Москва: стартовые составы на матч РПЛ

«Оренбург» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Овсянников, Муфи, Ценов, Зотов, Ду Кейрос, Касимов, Чичинадзе, Квеквескири, Болотов, Савельев, Игнатьев.

«Динамо» (Москва): Лунев, Касерес, Зайнутдинов, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Миранчук, Фомин, Маухуб, Сергеев.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 12.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.