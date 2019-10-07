Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян отметил, что в составе его команды защитник ЦСКА Седрик Гогуа выглядел лучше, чем в составе армейцев.

— У Гогуа в ЦСКА не самая лучшая пресса? — У нас этот футболист выглядел солидно и убедительно. А как он выглядит сейчас в ЦСКА — это проблема ЦСКА, — цитирует официальный сайт тамбовского клуба Григоряна.

Александр Григорян: «Оставить «Тамбов» в РПЛ — это революция!»



В интервью клубной пресс-службе главный тренер «Тамбова» подвел промежуточные итоги сезона и поделился своими мыслями о текущем положении дел в чемпионате для нашей команды.



?? https://t.co/ddrMXyMq1c pic.twitter.com/0mx6eyuMjM — ФК «Тамбов» (@fctambov68) October 7, 2019

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