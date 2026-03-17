Агент Самошникова: «Он вернулся в общую группу, но нужно набрать кондиции»

Агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова Алексей Бабырь в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья футболиста.

Игрок не выходил на поле с октября 2025 года.

«Илья вернулся в общую группу, но нужно набрать физические кондиции и игровой тонус. Основной этап восстановления Илья прошел. Надеюсь, что он скоро выйдет на поле. У Ильи хороший бойцовский настрой», — сказал Бабырь «СЭ».

В этом сезоне 28-летний защитник провел за «Спартак» 5 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и отдал голевую передачу. Летом 2025 года Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива».

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