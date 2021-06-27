Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Бешикташ» хочет взять в аренду защитника «Краснодара» Спаича

16:15
Теги:

Защитник «Краснодара» Урош Спаич может продолжить карьеру в «Бешикташе», сообщает Sabah.

Турецкий клуб готов взять 28-летнего игрока в аренду. «Бешикташ» уже предложил российской стороне 500 тысяч евро. Однако «быки» хотят включить в договор пункт об обязательном выкупе контракта серба за 6 миллионов евро, что не устраивает «Бешикташ».

Защитник Урош Спаич, находившийся в аренде в «Фейенорде», вернулся в краснодарский клуб.

Клуб из Роттердама еще зимой был заинтересован в сохранении 28-летнего сербского игрока, но сейчас он перестал входить в планы «Фейенорда».

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Урош Спаич провел 19 матчей, не отличившись результативными действиями.

Напомним, Урош Спаич перешел в «Краснодар» в мае 2018 года из «Андерлехта» примерно за 6-7 млн евро. Контракт защитника с «быками» рассчитан до 2023 года.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
Италия не пропускает более 1144 минут, это новый рекорд
У Дольберга украли из раздевалки часы за 70 тысяч евро
Сын Эдуарда Стрельцова: "Дело Кокорина и Мамаева похоже на дело отца, но есть важное отличие"

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы